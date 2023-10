ÉDUCATION : Création d’un Bureau des Entreprises au lycée professionnel

Lors du Petit Déjeuner de l’Entrepreneur le 7 octobre dernier, plusieurs enseignants de la section commerce du lycée professionnel Daniella Jeffry ont annoncé la récente création d’un Bureau des Entreprises afin de consolider les liens entre les entrepreneurs, les stagiaires et l’établissement scolaire.

Créé cette année, le Bureau des Entreprises a pour volonté de renforcer les liens entre les élèves du lycée professionnel Daniella Jeffry et les entreprises les accueillant comme stagiaires pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP).

Pour Jessica Hamlet, professeure de commerce en section économie gestion, l’idée est de mettre en place des évènements professionnels afin d’échanger avec les entreprises et apprendre d’eux : « Avec l’objectif de satisfaire tout le monde, entreprises et élèves, nous allons vers vous pour identifier les besoins et les attentes et mieux cibler les échanges ». Les stagiaires en période de formation en milieu professionnel ont un examen en sortie de stage dont les points ne sont pas forcément connus des entreprises. Le Bureau des Entreprises permettra également de revoir la rémunération de l’allocation versée pendant cette période et aux entrepreneurs de mieux se familiariser avec le programme de l’Éducation nationale et les éventuelles réformes afin de donner toutes les chances de réussite aux élèves stagiaires. _Vx

