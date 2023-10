EMPLOI : Début aujourd’hui de la 2ème édition de la Semaine de l’IAE (Insertion par l’Activité économique) à Saint-Martin

Du 16 au 20 octobre, l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin organise la Semaine de l’IAE, en partenariat avec la Collectivité, la CCISM, la DEETS et les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) du territoire.

Ces 4 jours d’actions permettront aux demandeurs d’emploi de découvrir les dispositifs et opportunités offerts par l’IAE, véritables leviers de retour à l’emploi durable. L’insertion par l’activité économique (IAE) est un dispositif soutenu par l’Etat qui associe des périodes de travail et un encadrement individualisé pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi dans la construction de leur projet et ainsi faciliter leur insertion professionnelle. Ce dispositif permet de bénéficier d’une formation pour valoriser ses compétences et d’un contrat de travail, tout en étant accompagné dans la levée des freins qui peuvent être financiers, familiaux ou de santé.

A la suite d’une première édition réunissant l’ensemble des structures de l’IAE (« les journées de l’IAE », les 20 et 21 octobre 2022 à la CCISM), l’agence Pôle emploi de Saint-Martin a souhaité renouveler l’expérience avec un programme d’actions in situ, directement auprès des partenaires et entreprises. Les participants pourront au cours de cette semaine, découvrir les différents projets proposés par les structures d’insertion, participer aux ateliers, bénéficier d’accompagnement et de coaching, et soumettre leur CV. Chaque jour, les conseillers Pôle Emploi seront présents autour d’un stand pour informer sur les aides et mesures.

Le programme :

Lundi 16 octobre, de 8h00 à 13h00, à l’association Sandy Ground on the move (SGOMI), 65 rue Ladyfish, Sandy Ground : discours d’ouverture de la Semaine de l’IAE, visite des différents ateliers et services proposés par l’association SGOMI et présentation des projets en cours pour 2023

Mardi 17 octobre, de 8h00 à 13h00 à l’ACED, Concordia : démarrage des ateliers (CV Express, démonstration techniques, stand A2i,…), déploiement de l’IDEAS BOX avec l’association COBRACED et intervention d’une conseillère en image

Mercredi 18 octobre, de 8h00 à 13h00, aux Compagnons Bâtisseurs à Quartier d’Orléans : animation d’ateliers avec les Compagnons Bâtisseurs, Sandy Ground on the move et CS Inser, projection de vidéos de présentation des actions et de témoignages, atelier bricolage en extérieur avec BRICOBUS, atelier de présentation de l’ACI Toiture, animation “Le protocole de sécurité sur le chantier” et coaching employabilité

Vendredi 20 octobre, de 9h00 à 13h00 à la CCISM : présentation de l’ensemble des structures, temps d’échange autour du témoignage de personnes ayant bénéficié de l’IAE, clôture de la Semaine

