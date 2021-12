Lancement du dispositif OF COMPETENCE : Pour une professionnalisation des organismes de formation

L’Etat et la collectivité de Saint-Martin accompagnent les organismes de formation du territoire qui souhaitent s’engager dans la modernisation de leurs outils de formation dans le cadre du dispositif OF COMPETENCE.

Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur de la formation professionnelle et vise l’ensemble des organismes de formation à jour, ainsi que leurs salariés sur une période d’un an. L’opérateur de compétences AKTO a été mandaté pour mettre en place ce programme de professionnalisation.

Le dispositif OF COMPETENCE a été présenté, au mois d’octobre 2021, à l’ensemble des organismes de formation de Saint-Martin. C’est un programme de formation gratuit qui vise l’accompagnement des centres de formation et leur montée en compétence en faveur des bénéficiaires de la formation professionnelle tout au long de la vie. Par cette action concrète, l’Etat et la collectivité apportent leur soutien à la professionnalisation des structures de formation, afin de leur permettre de consolider leur organisation et leur fonctionnement pour une qualité de l’offre de formation répondant à la fois aux attentes du public mais aussi aux exigences des institutions publiques quant au respect des procédures en vigueur.

Les organismes de formation peuvent ainsi moderniser leurs outils, développer leur capacité d’innovation et d’accompagnement des parcours de formation, à travers de nouvelles approches pédagogiques et des méthodes d’apprentissage digitales.

Ce programme de formation financé dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences 2019-2022 à hauteur de 200 000 € a démarré, lundi 6 décembre 2021, par le module d’accompagnement à l’obtention de la certification QUALIOPI.

Pour tout renseignement sur cette campagne de professionnalisation des organismes de formation, merci de contacter Mme Fabiola Rioual – Cheffe de projet PIC – 0690 18 11 03 – Fabiola.rioual@com-saint-martin.fr