DEPLACEMENT : La Présidente de la CCISM en discussion avec le Ministre délégué des Outre-mer

En déplacement à Paris, Angèle Dormoy, Présidente de la CCISM, accompagnée des membres de l’ACCIOM*, a rencontré le Ministre délégué des Outre-mer, Philippe Vigier.

Au cours de cette matinée, les discussions se sont concentrées sur plusieurs questions capitales pour le territoire de Saint-Martin. Parmi les sujets abordés figurait la défiscalisation, avec un examen attentif des secteurs et des seuils en jeu. La Présidente a souligné l’importance d’adapter les politiques fiscales pour soutenir un développement économique durable de notre territoire. Également au centre des discussions figuraient la rareté de l’offre d’assurance, l’inflation, le coût élevé du fret et du transport, ainsi que le défi persistant de la vie chère dans nos régions ultramarines. Ces problèmes ont un impact significatif sur les entreprises et des solutions constructives peuvent être explorées.

La Présidente, Angèle Dormoy, a exprimé sa gratitude envers le Ministre délégué des Outre-mer pour son écoute attentive et son engagement envers le bien-être économique de Saint-Martin. Elle a souligné l’importance d’une collaboration continue entre les acteurs locaux et les institutions nationales pour résoudre ces enjeux.

*L’ACCIOM regroupe onze Chambres de Commerce et d’Industrie (Iles de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna) avec pour objectif d’assurer la concertation entre les CCI d’Outre-mer, favoriser les échanges d’expérience et mener des actions sur des thèmes communs aux régions ultramarines. La CCISM est secrétaire de l’association pour la mandature actuelle.

226 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter