ASSOCIATION : 15.000 livres distribués aux écoles publiques de Saint-Martin

L’association Les Fruits de Mer a brillamment réussi son programme de livres 2023, distribuant 15.000 livres aux élèves et enseignants de toutes les écoles publiques de Saint-Martin, de la maternelle au lycée.

Ce programme annuel vise à créer des livres éducatifs sur la nature, le patrimoine et la culture de l’île, avec une distribution gratuite. Jenn Yerkes, présidente de l’association, se réjouit de cette réussite majeure. À ce jour, l’association a publié plus de 40 livres adaptés à toutes les tranches d’âge, permettant aux enfants de 3 à 18 ans de recevoir un livre différent chaque année. Mark Yokoyama, cofondateur, souligne l’importance d’avoir un livre unique pour chaque niveau scolaire. Les livres incluent des ouvrages de coloriage, d’activités, de la poésie, des histoires orales, tous disponibles en anglais et français voire espagnol et néerlandais. Le programme a reçu des retours très positifs des enseignants, élèves et parents, certaines idées de nouveaux livres provenant d’ailleurs des suggestions d’élèves et enseignants. Le programme a été soutenu par la Politique de la ville de Saint-Martin, la COM et la préfecture, la Cité Éducative de Saint-Martin, l’Office français de la biodiversité, ainsi que des dons privés et l’aide de bénévoles. Pour 2024, Les Fruits de Mer préparent de nouveaux livres couvrant davantage d’aspects de la culture et du patrimoine, avec l’ambition de toucher les élèves et enseignants des deux côtés de l’île. _Vx

Pour soutenir le programme :

info@lesfruitsdemer.com

Infos et téléchargements gratuits :

www.lesfruitsdemer.com

