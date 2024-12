ART – SANTÉ / Inauguration du Living Museum : L’art au service du rétablissement 

Mercredi dernier, Saint-Martin a inauguré le 42ème Living Museum mondial et le premier en France. Ce lieu novateur est dédié à l’expression artistique comme outil de résilience et de rétablissement. Mélanie Dal Gobbo, présidente d’Art for Science, association porteuse du projet, a présenté la mission du musée : permettre aux individus de surmonter leurs difficultés par l’art.

Inspiré des modèles américains et suisses, ce musée offre un espace neutre où chacun peut créer, exposer et retrouver confiance. La cérémonie a réuni de nombreux acteurs, dont des marraines prestigieuses, comme Mitra Reyhani, directrice du Living Museum de New York, et Rose Ehemann, présidente du musée de Genève, intervenant en visioconférence. Des personnalités locales, comme Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, et Vincent Berton, préfet délégué et soutien de la 1ère heure, ont souligné l’importance du musée pour Saint-Martin : «Jamais je ne me résignerai à voir nos jeunes en échec ou frustration. Ce lieu est une réponse ambitieuse pour les accompagner», déclarait le représentant de l’État. Le musée vivant accueillera des activités variées : peinture, sculpture, musique, théâtre, et groupes de parole, ouverts aux associations et au grand public. En 2025, une année test permettra d’adapter l’offre pour répondre aux besoins des habitants, faisant du Living Museum un phare d’espoir et de créativité pour le territoire._Vx

Plus d’infos sur www.faxinfo.fr

