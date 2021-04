Santé : La vaccination de la population adulte de Saint-Barth devrait intervenir à partir de la mi-avril

L’ensemble de population adulte de Saint-Barthélemy va pouvoir être vaccinée, à partir de la mi-avril, a annoncé vendredi dernier la directrice générale de l’Agence régionale de Santé de Guadeloupe, Valérie Denux.

« Nous venons d’avoir l’autorisation d’ouvrir la vaccination à l’ensemble de la population pour Saint-Barthélemy », a déclaré Valérie Denux. « On va lancer cela probablement à partir de mi-avril », a-t-elle poursuivi.

Le choix du vaccin qui permettra cette campagne massive est « en discussion, ce qu’il faut c’est que l’on ait un vaccin qui soit plus facile à gérer que le Pfizer-BioNtech sur le plan logistique, et que les gens puissent venir librement et de manière importante », a précisé la directrice de l’Agence régionale de santé, justifiant cette évolution de la campagne de vaccination par un « taux d’incidence quand même très élevé » à Saint-Barth.

Selon les derniers chiffres communiqués par la Préfecture jeudi dernier, le taux d’incidence atteint 725 cas pour 100 000 habitants pour la semaine du 15 au 21 mars, contre 521 cas pour 100 000 habitants la semaine précédente. Il dépasse largement le seuil d’alerte fixé à 250 cas pour 100 000 habitants.

Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec précautions compte tenu de l’effectif de la population à Saint-Barth (environ 9 800 habitants).

Le dernier bulletin sanitaire fait état de 71 cas de Covid-19 pour la semaine du 15 au 21 mars contre 51 la semaine précédente.