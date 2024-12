Merci à nos partenaires pour un Noël inoubliable !

Grâce à des adresses incontournables, du shopping raffiné à des tables gastronomiques d’exception, la magie de Noël s’est installée dans notre Magazine de fin d’année. Un grand merci à tous les annonceurs qui nous accompagnent pour faire rayonner les fêtes. Vous aussi, rejoignez l’aventure Faxinfo et faites découvrir vos offres à notre large communauté.

• Pour vous habiller avec élégance et originalité, découvrez les collections uniques chez ONE by K. Galerie Millenia – Hope Estate – +590 590 27 17 94

• Pour sélectionner des vins, champagnes et spiritueux d’exception, rendez-vous chez «Le Goût du Vin», 37 Bd de France, Marigot +590 690 72 50 87 et ZA Hope Hill. +590 590 77 25 03

• Pour une expérience shopping stylée avec des marques internationales et locales, visitez le magnifique West Indies Shopping Mall, front de mer à Marigot. +590 590 51 04 19

• Pour une soirée gastronomique exceptionnelle, découvrez la nouvelle version du restaurant Les Galets, 45 les Jardins d’Orient Bay. Sur réservation uniquement au +590 690 56 58 01

• Pour vos courses festives et vos repas de Noël, faites vos emplettes dans un des 5 Cadismarket, vous y trouverez tout ce qu’il vous faut.

• Pour un dîner exceptionnel mêlant gastronomie française et saveurs créoles, où l’on se sent aussi bien qu’à la maison, le restaurant Maison Mère vous accueille place du village à Orient Bay. +590 690 38 11 39

• Pour des produits frais et variés pour vos repas de fêtes, rendez-vous chez Carrefour Market ou Carrefour Express, St. Maarten. +1 721-544-3156

• Pour transformer votre intérieur avec du linge de maison et des accessoires élégants, visitez La Maison de la Literie. Marina Royale, rue Low Town, Marigot. + 590 690 77 32 51

• Pour trouver l’inspiration pour équiper votre habitation, vos cadeaux et bien plus, explorez online les produits de https://www.nawakimport.com/shop ou rendez visite à Nawak Import, 59, rte de l’Aéroport de Grand Case. +590 (690) 11-33-33

• Pour une escapade gastronomique de luxe et une évasion hors du temps, réservez au restaurant l’Oursin au Belmond La Samanna. +590 590 87 64 00

• Pour vous détendre dans une ambiance unique au bord de l’eau, juste au bout de la piste de Juliana, découvrez le restaurant-bar Sunset Beach Bar, un spot emblématique qui est une des renommées de Sint Maarten. +1 721 545 2084

• Pour un dîner spectacle gastronomique à la rencontre de l’inattendu, essayez le nouveau restaurant La Folie à Maho Village. + 590 690 73 57 27

• Vous manquez d’énergie ? Pour une production ou une assistance rapide et efficace sur votre générateur, faites confiance à Assistance 97, ZA de l’Espérance à Grand-Case. +590 590 47 09 90

• Pour des repas rapides et variés à déguster en toute convivialité en famille ou entre amis, rendez-vous chez McDonald’s à Marigot, Simpson Bay ou Belvédère.

• Pour vos cadeaux et vos besoins en téléphonie et internet, une petite visite chez l’opérateur régional à succès Dauphin Telecom s’impose. Votre argent reste à Saint-Martin avec Dauphin. 12 rue de la république, Marigot et Centre Commercial Aventura à Hope Estate. +590 590 77 05 55

• Pour une expérience gastronomique qui restera inoubliable, réservez votre soirée d’exception au restaurant La Villa Hibiscus, route de Mont Vernon. +590 590 50 39 54

• Pour des douceurs sucrées et divines, bûches et autres pâtisseries de fin d’année, réservez vite les créations du maître pâtissier Sébastien Quillere, centre commercial Mont Vernon, route de la Baie Orientale. +590 690 88 36 46

• Pour des journées de détente et de fêtes, en famille ou entre amis, Buccaneer Beach Bar & Restaurant, vous propose sa nouvelle formule Breakfast et toujours ses fabuleuses langoustes à déguster au bord de l’océan à Simpson bay. + 1 721 523 04 01

• Sandbar à Beacon Hill, après le Sunset Beach Bar, vous propose sa nouvelle carte de sushis, son nouveau menu et de 17h à 19h sa formule « All you can eat sushi » pour les plus gourmands. +1 721 553 32 28

• Les connaisseurs en tabac et cigares vont chez SXM Cigars à Maho Village. Le plus grand choix de l’île avec beaucoup d’idées cadeaux pour les inconditionnels du cigare. +590 690 77 64 75

• Pour tous vos projets de bricolage ou pour trouver des cadeaux utiles pour Monsieur et Madame, visitez Home N’Tools à Bellevue +590 590 77 37 18 et Grand Maison à Hope Estate + 590 590 77 46 69. Vous y trouverez votre bonheur.

• Pour votre repas de Noël en famille ou entre amis réservez votre menu gourmand à partir de 29,90€ dans un des 3 points de vente de l’Express. Boulangerie-Pâtisserie de qualité et bien plus. +590 590 77 55 55

• Pour un voyage caraïbéen sensoriel et élégant dans un cadre exceptionnel sur la plage de la Baie Orientale, le restaurant Coco Beach vous propose de faire l’expérience du plaisir ultime, dans une atmosphère unique…#OnlyAtCoco. Réservation : +590 690 38 11 39

• Pour une expérience culinaire en vogue, ne manquez pas le restaurant mexicain La Chingona à Jordan village, où vous pourrez savourer des plats authentiques et épicés juste comme il faut. +1 721 520 14 65

• Pour vos repas privés d’exception, mariages ou fêtes, faites appel à Ours Private Chef, qui propose une expérience culinaire personnalisée et haut de gamme directement chez vous ou dans le lieu de votre choix. +590 690 19 47 00

• Pour des crèmes et produits de beauté de qualité, fabriqués avec soin à Saint-Martin, découvrez les créations naturelles de St Maarten Nectar, et offrez des cadeaux authentiques. 18 rue de la république, Marigot + 590 690 70 99 56

Retrouvez plus d’informations sur ces professionnels dans notre Magazine de Noël 2024 et fêtes de fin d’année.

