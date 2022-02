ARTS & LOISIRS : Stage pluridisciplinaire pour les enfants de 9 à 16 ans

Unique à Saint Martin, ce stage proposé par Art Dance Workshop allie théâtre, danse modern jazz et court-métrage du 21 au 26 février.

Si la première édition de ce stage en août dernier a rencontré un vif intérêt et un grand succès auprès de ses jeunes participants, les places pour la seconde session intitulée « Nos Âmes Abimées » devraient donc se remplir très rapidement, elles sont d’ailleurs limitées. Cette proposition de stage inédit sur le territoire de Saint Martin est née de la collaboration de Candice Behlert, fondatrice du Art Dance Workshop (ADW), danseuse professionnelle, chorégraphe et photographe de grand talent, et de Laurence Blanc dont les casquettes sont nombreuses et diversifiées, comédienne, metteuse en scène, auteure, chanteuse, cette dernière contribue au quotidien pour que l’accessibilité à l’art et le divertissement soient des valeurs sûres sur le territoires de Saint Martin. La rencontre des deux femmes dont les parcours respectifs sont singuliers mais avec comme point commun l’art au centre de leurs prérogatives, permet de faire entrer ce stage dans une catégorie distincte du panel d’activités habituellement proposées à Saint Martin, à savoir son côté pluridisciplinaire. Les enfants de 9 à 16 ans auront ainsi la possibilité de s’immerger dans l’univers du théâtre, de la danse et du cinéma… la dernière journée de stage étant consacrée à la réalisation d’un court-métrage. Six journées pendant lesquelles les artistes en herbe pourront exprimer leur créativité au travers de disciplines qui animent le corps et ouvrent l’esprit, tout en se découvrant soi-même dans le partage et l’échange avec l’autre. Le stage se tiendra donc du 21 au 26 février de 9h30 à 17h dans les studios de l’école Temps Danse Académie, rue Manioc à Hope Estate. La demande du dossier complet à remplir au préalable peut se faire via email (voir Infos). _Vx

