Décès de Louis Langel : Les condoléances du président de la COM, Louis Mussington

« J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de Monsieur Louis Langel lors d’une opération de manutention à bord d’une barge ancrée au port de Galisbay, samedi soir. Employé par la société SDL, Louis était un pilier de l’entreprise, un professionnel connu et apprécié de tous.

Il était aussi très engagé dans le milieu associatif, notamment le soft-ball, et était à ce titre très apprécié dans le milieu sportif.

Cet accident fatal a endeuillé ses proches et causé l’émoi de toute la communauté, en particulier la communauté dominicaine.

Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, ainsi qu’au gérant de la société SDL et ses employés.

Le président du Conseil d’administration du port de Galisbay, mon collègue élu Arnel Daniel, le directeur du Port Alberic Ellis et son personnel, ainsi que les élus du conseil territorial de Saint-Martin se joignent à moi pour adresser nos condoléances émues et notre soutien indéfectible à la famille alors qu’elle fait face à cette douloureuse épreuve.

Que son âme repose en paix ».

