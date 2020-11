Test COVID-19 obligatoire entre Saint-Martin et la Guadeloupe : l’ARS et la Préfecture communiquent sur les modalités pratiques

La Guadeloupe renforce les mesures sanitaires d’entrée sur son territoire. Dans ce cadre, un test négatif au COVID-19 est demandé aux personnes venant de Saint-Martin depuis le 4 novembre 2020.

Tout voyageur à destination de Pointe à Pitre devra produire un justificatif de test COVID 19 négatif selon les modalités suivantes :

La priorité reste la réalisation d’un test PCR. Pour cela, il appartient à chacun d’anticiper en se rendant au drive du CH Louis Constant Fleming, afin que le résultat négatif soit rendu moins de 72h avant le vol entre Saint-Martin et Pointe à Pitre.

Horaires du drive du Centre Hospitalier LC. Fleming : 8h00 -11h du lundi au vendredi.

En cas de difficultés d’accès aux tests RT-PCR (comme une impossibilité à prendre un rendez-vous, un voyage imprévu et non programmé) il sera possible sur justification de réaliser un test antigénique dans le centre de dépistage complémentaire déployé par l’ARS en partenariat avec la Croix-Rouge. Il est situé à Friar’s bay (des panneaux indiquent l’emplacement exact).

Celui-ci est opérationnel à compter du 4 novembre 2020, aux horaires suivants : 9h à 16h du lundi au vendredi. Le principe reste le même : un prélèvement nasal avec écouvillon fait par un professionnel de santé, mais le rendu du résultat est plus rapide (moins de 30 minutes). Ce test est cependant moins sensible et moins spécifique que le test RT-PCR. Le justificatif produit avec un résultat négatif devra être daté de moins de 48h avant le vol.

Seuls sont exemptés de test :

– les enfants de moins de 11 ans

– les passagers en provenance de Saint-Martin en transit en Guadeloupe à destination de Paris

– ceux qui au départ de Guadeloupe font un aller-retour de moins de 48h à Saint-Martin

Les motifs impérieux de déplacement restent en vigueur. Une évaluation du dispositif sera faite et celui-ci pourra être ajusté en fonction de la situation.