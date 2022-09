APPEL À TÉMOINS : La police de Sint Maarten cherche des témoignages relatifs à la fusillade mortelle sur Sister Modesta Road le 17 août 2022

L’aide du public est sollicitée par les forces de l’ordre de Sint Maarten (KPSM) dans l’affaire de la fusillade mortelle du 17 août dernier qui a coûté la vie à un homme sur Sister Modesta Road à Simpson Bay.

Rappel des faits :

Le mercredi 17 août 2022 à 14h20, suite à plusieurs appels faisant état d’une fusillade à Simpson Bay, une patrouille de police est dépêchée sur les lieux. Les agents et les services de secours trouvent sur place le corps d’un homme blessé par balle à la poitrine, gisant à proximité d’un carwash. La victime est décédée des suites de cette blessure mortelle. Deux jours plus tard, le vendredi 19 août vers 17h, un homme, D.A.R., s’est présenté de lui-même au poste de police de Philipsburg. Il a indiqué aux officiers qu’il était impliqué dans la fusillade sur Sister Modesta Road. Le suspect a été immédiatement arrêté et pris en charge par les détectives de l’unité des crimes majeurs, suspect toujours en détention dans le cadre de cette affaire. L’enquête est toujours en cours et la police de Sint Maarten a besoin de l’aide du public pour la faire avancer. Le département des enquêtes criminelles de la KPSM est entre autres à la recherche d’informations supplémentaires concernant la fusillade en elle-même mais aussi des évènements qui se sont produits avant et après. Les autorités hollandaises invitent toute personne ayant des informations sur ce qui s’est exactement passé ce jour-là à les partager avec la police. Toute information, même anodine pour certains, participera à faire la lumière sur le drame qui a eu lieu l’après-midi du 17 août 2022 sur Sister Modesta Road à Simpson Bay. Si vous avez été témoin de la fusillade ou si vous savez ce qui s’est passé ce jour-là, contactez la KPSM au +1 721 542 2222 (sur le poste 208/214) ou la ligne téléphonique anonyme au 9300. L’identité de chaque témoin sera protégée. _Vx

