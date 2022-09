IRMA, 5 ans déjà… Déclaration du Président Louis MUSSINGTON

Ce mardi 6 septembre était une triste date anniversaire pour Saint-Martin. Elle nous ramène au 6 septembre 2017, le jour du passage de l’ouragan Irma.

Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, a déclaré ce mardi 6 septembre : « Il y a 5 ans, jour pour jour, nous subissions l’un des ouragans les plus puissants jamais enre- gistrés dans la zone atlantique. Cette date, au même titre que le 5 septembre 1995 (ouragan Luis) est à jamais gravée dans notre mémoire collective.

Celles et ceux qui ont vécu l’effet dévastateur de ces ouragans hors normes ont ce point commun émotionnel et savent ce que veut dire courage, résilience et solidarité.

Vous êtes nombreux à avoir tout perdu ce jour-là et à avoir mis vos forces en commun pour relever la tête et reconstruire vos biens. Par cet effort individuel, vous avez agi pour le bien collectif et contribué à relever ce territoire que nous aimons tant.

En ce jour anniversaire, j’ai une pensée émue pour les 11 victimes et les familles durement endeuillées par Irma. Les pertes humaines restent notre plus grande blessure.

5 ans après, nous ressentons encore ce sentiment de tristesse et d’impuissance qui nous a envahis au petit matin, à la découverte des nombreux dégâts. Mais très vite, nous avons réuni nos forces et choisi de regarder l’avenir.

Je veux saluer votre courage à tous car si l’île est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce à vous.

Nous avons encore beaucoup à accomplir mais nous avons une chance unique, Saint-Martin est un territoire doté d’un potentiel exceptionnel.

Nous en avons pleinement conscience et vous pouvez être convaincus de notre engagement et notre détermination à agir concrètement ces 5 prochaines années.

Avec mon équipe de la majorité RSM-A, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour finir la reconstruction et vous proposer de nouveaux projets structurants, conformément à la vision qu’est la nôtre et que vous avez largement plébiscitée lors des dernières élections locales.

Ce développement durable, nous en avons besoin aujourd’hui pour notre cadre de vie quotidien mais aussi demain pour laisser à nos enfants une terre innovante et prospère. Nous y travaillons tous ensemble et nous aurons l’occasion le moment venu de vous présenter notre feuille de route.

En ce mardi 6 septembre 2022, je vous adresse toute ma reconnaissance et celle de notre institution territoriale pour le travail déjà accompli.

Ensemble, nous irons plus loin encore pour donner à notre Friendly Island toute l’attention et le développement durable et maîtrisé qu’elle mérite et que tous les citoyens de notre territoire méritent pleinement. »

