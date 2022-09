Violences conjugales : deux mois de prison avec sursis

Un homme âgé de 65 ans muni d’une canne, T.E., se présente devant le tribunal de proximité de Saint-Martin. Il est accusé par T.L., sa femme, de violences.

Le 22 juin 2021, T.E. et son épouse sont à leur domicile, leur fille est aussi chez eux. À 20 heures, après l’une des nombreuses disputes houleuses, T.E. se rend dans sa chambre, son épouse est sur le point de faire de même quand T.E. revient dans le salon et lui porte un violent coup de poing sur la bouche. T.L. tombe au sol. Leur fille intervient, «saute» sur son père afin de l’empêcher de continuer.

D’après le témoignage de la fille du couple et de l’épouse, les violences et insultes sont régulières depuis plus de trente ans.

Le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés. Il affirme l’avoir juste «poussée» après avoir senti une gifle sur sa joue. Il dit également vouloir «se protéger d’elle», qu’elle le menace de mort, qu’elle «le tabasse».

«Depuis 33 ans ce couple est toxique autant pour l’un que pour l’autre, se détruisant moralement, physiquement avec au milieu deux filles qui doivent se partager», commente la procureure. «C’est de notre responsabilité à nous, justice, d’éviter qu’un jour l’un des deux ne meurt», convient-elle.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné T.E. à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant dix-huit mois comprenant l’interdiction d’entrer en relation avec la victime.

