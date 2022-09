ENVIRONNEMENT : Retour sur la première édition du Sargasses Day

Après des semaines de nettoyage dans la Baie de Cul-de-Sac effectué par les entreprises mandatées par la Collectivité et les services de l’État, plusieurs bénévoles du collectif anti-sargasses ont lancé le Sargasses Day ce samedi 3 septembre 2022.

Si la tenue de l’évènement fut remise en doute à cause des conditions météorologiques particulièrement mauvaises le weekend dernier, Bruno, administrateur du groupe Facebook « Saint Martin Collectif Anti-Sargasses », tenait à le maintenir pour permettre aux membres de se rencontrer. Le groupe public en dénombre désormais plus de 800. C’est sous l’impulsion de Bruno que ce premier Sargasses Day fut organisé. Suite à différents échanges avec les habitants de la zone et l’entreprise TWS, Bruno a réalisé que les finitions de nettoyage des sargasses ne pouvaient être effectuées par les pelleteuses qui ont fait le gros du travail. Mère Nature fut clémente ce samedi en matinée vu que le soleil brillait, et pas qu’un peu. C’est donc sous une chaleur de plomb que les bénévoles se sont retrouvés à l’embarcadère de Cul-de-Sac afin de procéder à un nettoyage manuel des sargasses. À l’aide de râteaux, les courageux ont sorti une grosse partie des algues de l’eau. Ils n’étaient que cinq bénévoles à œuvrer au nettoyage des sargasses, mais ce fut dans une bonne humeur communicative et un optimisme à toute épreuve.

L’expérience leur aura également permis à mieux se connaitre autour d’une problématique qui les concerne tous. Une prochaine édition du Sargasses Day sera prochainement organisée, en espérant que cette opération va attirer plus de monde pour que la baie de Cul-de-Sac retrouver sa splendeur. _Vx

Le Mystère des Sargasses

Pour en apprendre davantage sur cette algue qui crée tant de problèmes environnementaux sur notre territoire, l’association « Les Fruits de Mer » a mis à disposition sur leur site un ouvrage intitulé « Le Mystère des Sargasses ». Ce livre signé Mark Yokoyama et édité par l’association « Les Fruits de Mer » se résume en ces quelques lignes : En 2011, une algue flottante appelée sargasse est arrivée en grande quantité sur les côtes de Saint-Martin et d’autres îles des Caraïbes pour la première fois dans l’histoire. Depuis lors, les sargasses sont venues presque chaque année, transformant les plages et les mers. Qu’est-ce que la sargasse ? Pourquoi les sargasses s’échouent-elles sur les plages de Saint-Martin ? Quel impact ont-elles sur la vie sur terre et sur mer ? Que peut-on y faire ? À découvrir et à télécharger sur le site de l’association : www.lesfruitsdemer.com

