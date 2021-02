Coronavirus : 406 nouveaux cas de covid-19 confirmés en janvier en partie hollandaise

C’est le bilan le plus important enregistré en partie hollandaise depuis le début de la pandémie : 406 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés en janvier, c’est 19 de plus qu’en décembre qui avait accumulé 387 nouveaux cas et établi un record. Au 31 janvier, 1 862 personnes ont été infectées.

Après une seconde vague en août (348 nouveaux cas), le nombre de contaminations avait baissé en septembre (+ 191) et en octobre (+159). C’est à partir du mois de novembre qu’il a de nouveau augmenté : + 243 en novembre, + 387 en décembre et + 406 en janvier dont 113 la semaine dernière.

A ce jour deux personnes sont hospitalisées, 165 sont sous la surveillance du Collective Prevention Services (CPS) et 274 placées en quarantaine car elles sont des cas contact. Le nombre de cas actifs est de 167.

Au 31 janvier, 13 533 personnes ont été testées depuis le mois de mars l’an passé et 2 336 tests ont été pratiqués à l’aéroport Juliana. (soualigapost.com)