ANNIVERSAIRE / Faxinfo passe les 31 ans: retour sur son expo «30 ans»

Il y a 31 ans, le 1er février 1993 à 5h du matin, le premier Faxinfo était envoyé par fax sur tous les télécopieurs disponibles à cette époque à Saint-Martin et Saint-Barthélemy soit plus de 200.

Depuis, le célèbre «gratuit» a fait du chemin et repousse l’époque du télécopieur à de l’histoire ancienne. En l’espace de trois décennies, le Faxinfo a réussi à évoluer au gré des nouvelles technologies et tendances sans jamais s’éloigner de son identité : être un support d’information au service de la population.

Faxinfo est passé à l’impression en noir et blanc en 1995, période à laquelle commença la diffusion en présentoir chez nos distributeurs. Puis arriva la couleur grâce à l’impression sur photocopieurs Canon en 1999. Enfin, quelques années plus tard, c’est la version proche de l’actuelle qui voit le jour grâce à l’impression sur presse offset et papier glacé de qualité dans notre propre imprimerie.

Enfin, plus récemment, les versions digitales et online du Faxinfo sont venues se rajouter, afin d’étendre son lectorat ici et partout dans le monde.

L’exposition 30 ans de Faxinfo

Toutes les étapes de cette évolution, avec notamment les anciens numéros «vintage», sont visibles dans notre salle d’exposition à Bellevue depuis le 1er décembre. Ce jour-là, date de l’inauguration de cette exposition surprenante, de nombreux fans de Faxinfo se sont donnés rendez-vous dans nos locaux pour évoquer leurs souvenirs du journal.

Fervents de la première heure ou de plus récemment, ils ont pu découvrir les archives de Faxinfo et relire, affichés sur les murs, certains numéros importants qui ont marqué l’histoire de Saint-Martin. Entre nostalgie pour certains et révélation pour d’autres, les émotions n’ont pas manqué. Autre objet exposé qui a une place centrale dans l’histoire du Faxinfo : le Minitel utilisé pour piocher l’information des tous premiers numéros…

Cette exposition «30 ans de Faxinfo» à ne pas manquer, se prolonge pendant tout le mois de février. Pour les moins de 31 ans, ils pourront repartir avec le Faxinfo du jour de leur naissance que nous leurs offrirons avec plaisir, et ainsi répondre à cette question à la fois amusante et symbolique : « Que s’est-il passé dans l’actualité le jour où je suis né(e)? »

Faxinfo aujourd’hui : 31 ans de succès dûs à une distribution exceptionnellement efficace

Aujourd’hui, du lundi au vendredi, notre «Task Force Distribution» diffuse 4500 à 5000 Faxinfo chaque matin, dont 2300 exemplaires «de la main à la main» et le reste dans plus de 400 points de distribution répartis de chaque côté de notre île.

En comptant les relectures ainsi que nos différentes versions, digitales, site internet, PDF, Facebook et Instagram, Faxinfo est lu par 8000 à 12000 lecteurs au quotidien. C’est énorme et nous en sommes quotidiennement reconnaissants.

Qui aurait cru à un tel essor parmi les 200 personnes qui ont réceptionné le premier Faxinfo sur leur télécopieur le 1er février 1993 ? Peut-être même pas son expéditeur et créateur.

Ce succès, nous le devons à nos lecteurs et à nos annonceurs que nous remercions chaleureusement. En effet, étant un journal quotidien «gratuit», c’est grâce à nos annonceurs que l’équipe Faxinfo continue à vous informer chaque matin devant votre café, depuis toutes ces années.

Faxinfo, qui a fêté hier sa 31ème année, continuera du mieux possible à rester, comme nos confrères, un média d’utilité publique et de liaison.

Alain Haillant

Heureux fondateur de Faxinfo

