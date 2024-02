FESTIVITÉS : Les Mardis de Grand-Case sont lancés !

Ce mardi 30 janvier marquait l’inauguration de la 21ème édition de l’évènement phare de Saint-Martin à savoir les Mardis de Grand-Case.

Pour rappel, les Mardis de Grand-Case auront lieu cette année chaque mardi de 18h à 23h jusqu’au 16 avril prochain, à l’exception du mardi 13 février (jour de Mardi Gras). Mardi dernier, Calypso Event, société organisatrice de l’évènement, a inauguré l’édition 2024 qui s’est déroulée avec une semaine de retard par rapport au calendrier prévu. Mais ce n’est pas ce petit délai qui a freiné l’engouement des organisateurs et l’enthousiasme du public, le boulevard de Grand-Case était noir de monde pour cette première édition 2024. Avec plus d’une centaine d’exposants proposant des produits artisanaux et venus d’ailleurs, les visiteurs ont goûté leur plaisir : bijoux, prêt-à-porter, accessoires, bougies, produits pour le corps, accessoires, œuvres artistiques, souvenirs made in SXM, etc. La liste est longue est l’offre est diversifiée. Les stands de nourriture et de boissons n’ont pas non plus chômé pour rassasier et hydrater le public comme le veut la tradition antillaise. Vers 19h30, la belle parade a débuté avec en tête de peloton les danseuses et leurs magnifiques costumes tout en plumes et en couleurs. Ces femmes artistes au sourire ravageur dansaient au son des tambours avec des musiciens qui suivaient en rythme, faisant la joie des petits et des grands qui n’hésitaient pas à prendre une multitude de photos pour immortaliser ce moment d’esprit de fête typique des Mardis de Grand-Case. Pendant que le défilé remontait doucement le boulevard devant un public émerveillé, l’équipe organisatrice en a profité pour prononcer un discours de remerciement adressé à tous ceux qui ont soutenu et soutiennent l’évènement, en compagnie des représentants d’officiels et des différents partenaires qui se sont dits fiers de voir l’ampleur qu’ont pris les Mardis de Grand-Case au fil des années. Longue vie aux Mardis de Grand-Case. _Vx

