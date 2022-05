MICRO-TROTTOIR. : « Ce dimanche 29 mai, c’est la fête des mères. Comment célébrer au mieux les mamans ? »

« On a fait une cagnotte dans la famille pour emmener ma mère sauter en parachute ! Ma mère, c’est une casse-cou, elle n’a peur de rien, et elle donne toujours de son temps et de son énergie pour les autres, elle est connue dans le quartier pour être généreuse, on a grandi avec d’autres gamins qui venaient toujours à la maison parce qu’ils savaient que ma mère leur donnerait à manger. Et comme j’ai découvert récemment avec ma sœur que ma mère rêvait de sauter en parachute, on a décidé pour la fête des mères de cette année de lui offrir ça, je crois qu’elle va hurler de joie. Il ne nous reste plus qu’à choisir qui va l’accompagner et j’espère que ce sera moi ! Bonne fête ma petite maman. » Charles

« Pour célébrer ma mère qui n’est plus de ce monde, j’écoute chaque année, le jour de son anniversaire et le jour de la fête des mères, un album de Nina Simone parce que ma mère adorait cette chanteuse et sa voix. Et je le fais toujours en cuisinant un plat ou un dessert qu’elle avait écrit dans son livre de recettes. C’est ma façon à moi d’honorer sa mémoire, ainsi que ses excellents goûts gustatifs et musicaux ! Et en ce qui me concerne, je n’ai pas eu d’enfants mais je suis la maman de 3 chiens et de 2 chats, et c’est la fête des mères tous les jours avec eux. Alors belle fête à toutes les mamans, peu importe la définition. » Rosie

« Je lui ai demandé ce qu’elle voulait et elle m’a répondu qu’elle ne voulait pas de cadeau, mais qu’elle aimerait aller camper, passer une nuit à la belle étoile. J’étais tellement surprise ! Et en même temps, je trouve ça génial, c’est ma mère tout craché. Elle est toujours curieuse de vivre des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Elle travaille beaucoup mais elle fait toujours attention que tout soit en ordre pour tout le monde. Je me doute que chaque personne que vous avez rencontrée vous a dit « j’ai une super maman, c’est la meilleure », mais la mienne, c’est vraiment la meilleure. Si elle était là, elle vous proposerait de venir camper avec nous ! En tout cas, bonne fête, super mommy ! » Tanika

