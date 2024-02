FOOTBALL : Marc Moise et Ramaika Arrindell Beausol sélectionnés pour un stage de détection en Martinique

Hier matin au départ de l’aéroport de Grand-Case, deux représentants de la Ligue de Football de Saint-Martin ont pris la direction de la Martinique pour participer à un stage de détection de trois jours (U14) regroupant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et bien entendu Saint-Martin !

Le football saint-martinois en pleine progression sera représenté par deux jeunes espoirs, Marc Moise et Ramaika Arrindell Beausol, joueur et joueuse du club de l’A.S. Phoenicks.

Ces trois jours de détection seront encadrés par le Directeur technique de Martinique, Mario Bocaly ainsi que les Conseillers Techniques de Guadeloupe, Saint-Martin (Gilles Petit, ndlr) et de Guyane. Ce rassemblement des meilleur(e)s jeunes de la région sera encadré aussi pour la première fois par l’entraîneur national Johan Radet, en charge de toutes les détections nationales.

Ce stage a pour but d’observer et de détecter les profils intéressants et de mettre en place les séances techniques et pédagogiques pour accéder au haut niveau. Des ateliers techniques avec beaucoup d’intensité et de répétitions d’efforts sont prévus. L’occasion pour Marc Moise et Ramaika Arrindell Beausol de démontrer toutes leurs qualités sur le terrain et de taper ainsi dans l’œil des sélectionneurs ! _AF

