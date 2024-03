AMÉNAGEMENT URBAIN : Une mission de l’ANRU présente sur le territoire du 12 au 22 mars 2024 !

Une mission de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) sera présente dans les quartiers de Sandy Ground et Quartier d’Orléans, du mardi 12 au vendredi 22 mars 2024.

Financée par l’État, cette mission est placée sous la maîtrise d’ouvrage de la Collectivité de Saint-Martin. Son objectif : élaborer un diagnostic de terrain pour lancer ensuite une démarche de réhabilitation du bâti et de modernisation des aménagements urbains.

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) qui finance et accompagne la transformation des quartiers de la Politique de la ville dans toute la France. L’ANRU et le Cabinet Egis seront présents à Saint-Martin, en qualité de prestataires de service, afin de mener des travaux consistant à dresser un diagnostic de l’existant afin de pouvoir ensuite réfléchir à de nouveaux aménagements urbains, en corrélation avec les besoins du quartier et des habitants.

L’expertise de terrain se déroulera comme suit :

• Mardi 12 mars (après-midi) : diagnostic de Sandy Ground. Visite à pied.

• Mercredi 13 mars (matin) : diagnostic de Quartier d’Orléans. Visite à pied.

• Des entretiens entre le Cabinet prestataire de l’ANRU et les professionnels du territoire

• Un comité technique rassemblant les professionnels de terrain

• Un comité de pilotage rassemblant les élus

Par cette action, la Collectivité de Saint-Martin souhaite pleinement s’approprier sa compétence Logement et reprendre en mains le réaménagement du territoire.

Il s’agit d’initier un véritable projet de renouvellement urbain pour Sandy Ground et Quartier d’Orléans. Il est ainsi nécessaire d’apprécier l’état du bâti, de dresser un premier diagnostic ouvrant sur une programmation d’aménagements urbains répondant aux attentes des habitants. Le visage de Saint-Martin doit se renouveler, innover et devenir plus résilient, dans un esprit de dialogue et de concertation.

Grâce au PNRU, puis au NPNRU, les quartiers changent de visage, des immeubles vétustes sont réhabilités en logements plus qualitatifs. De nouveaux équipements sont construits (écoles, espaces culturels, centres sportifs, etc.) et des commerces de proximité voient le jour. Les moyens de transports et le schéma de circulation sont également révisés et les espaces urbains progressivement repensés pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Au terme de cette première étape de diagnostic et d’échanges, la Collectivité de Saint-Martin et ses élus souhaitent développer un projet global pour chacun de ces deux quartiers qui s’inscrira dans le projet de territoire pour Saint-Martin. La Collectivité vous invite à faire un bon accueil aux techniciens de l’ANRU, du 12 au 22 mars 2024.

