La Caribbean Business Cruise a fait escale à la CCISM : une journée riche en échanges et opportunités

Le mardi 27 février dernier, la CCISM a eu le plaisir d’accueillir La Caribbean Business Cruise, une délégation d’entrepreneurs et de professionnels dynamiques venus des quatre coins de la Caraïbe, de divers secteurs d’activités. Cette escale à Saint-Martin s’est avérée être une journée exceptionnelle, ponctuée de moments forts et d’échanges fructueux.

Le programme de la journée était dense et captivant, offrant aux participants une multitude d’occasions pour découvrir le dynamisme économique de Saint-Martin grâce à des interventions de haut niveau par :

– La Collectivité de Saint-Martin représentée par le 1er Vice-président, Mr. Alain Richardson qui a tenu son discours sur la dynamique économique et perspective de développement du territoire. Ainsi qu’une présentation par le Directeur de la Fiscalité Mr. Xavier Ottavi qui a apporté des informations sur les implications fiscales des activités sur Saint-Martin.

– La CCISM représentée par la 1ère Vice-présidente, Jeanne Vanterpool, sur les opportunités et avantages pour les entrepreneurs.

– L’Office de Tourisme représentée par la 2ème Vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin et Vice-présidente de l’Office de Tourisme, Bernadette Davis avec son discours sur Saint-Martin, une destination d’exception.

– La Vice-présidente de la Chambre de Commerce de la partie néerlandaise, Ife Badejo, qui a souligné l’importance de la cohésion et de la synergie entre les deux parties du territoire, française et néerlandaise, pour le développement économique et social du territoire.

Également, dans un esprit de solidarité et de partage d’expériences, les participants ont pu identifier les obstacles majeurs au développement économique dans plusieurs secteurs tels que l’agroalimentaire, le digital et le commerce et trouver des pistes de solutions concrètes et réalisables.

Cet échange franc et constructif a permis de :

– renforcer la collaboration et la solidarité entre les acteurs économiques de la Caraïbe.

– mettre en lumière l’importance de la synergie et de la mutualisation des ressources pour faire face aux défis communs.

– identifier des pistes de solutions concrètes et réalisables pour un développement économique plus inclusif et durable de la région.

L’enthousiasme et l’engagement des participants étaient palpables tout au long de la journée. Les interventions des experts, les échanges et les opportunités de networking ont contribué à créer une atmosphère dynamique et positive, propice à la croissance économique et sociale du territoire.

