Musique : Native de Saint-Martin, Moana s’est faite un nom à Los Angeles !

Avez-vous remarqué que la plupart des bandes annonces de films ces temps-ci utilisaient des reprises dark, epic, et orchestrales de chansons connues? Fascinée par ce nouveau style, la chanteuse Moana A et le compositeur de film Daniel Belardinelli ont créé cette reprise poignante de l’hymne pop/rock de Kelly Clarkson «Since U Been Gone» (sortie le 28 février).

L’auteur-compositrice-interprète Moana (c’est son vrai nom, désolée Disney) est née à Saint-Martin et a grandi sur un voilier. Elle a obtenu son bachelor à Berklee College of Music avec félicitations en 2011. Son premier album «dotted» a été financé par une campagne de crowdfunding sur IndieGogo en 2013, et suivi très vite par un contrat d’endorsement avec la marque Daisy Rock Guitars. Basée à LA, elle prend régulièrement le temps de partir en tournée autour du monde: Abu Dhabi, Indonésie, Inde, la région Méditerranéenne, la Caraïbe, et un peu partout aux USA. Elle est aussi chanteuse de studio pour plusieurs projects, dont la série TV hit sur YouTube, Badanamu.

Daniel Belardinelli est un compositeur de film basé à Los Angeles. Venant du Venezuela, il a obtenu son master en composition à NYU. Sa musique a été utilisée dans LAMB (de Ross Partridge, produit par les frères Duplass, avec Oona Lawrence en vedette) qui a été en première à SXSW; Blood Brothers d’Alexi Tan, produit par le légendaire metteur en scène JohnWoo; Final Witness sur ABC; 30 for 30, le documentaire d’ESPN nominé pour un Emmy award; Coasterville, un jeu social interactif en ligne avec plus de 15 millions d’utilisateurs; les campagnes de pub pour The Post de Steven Spielberg; Catfish; 16 and pregnant; Keeping Up with The Kardashian; I am Cait; Coutdown to Zero, le rapport de Vice sur HBO; et beaucoup d’autres. Daniel est aussi membre de Duomo, une équipe de compositeurs avec Axel Tenner de Berlin. Ensemble, ils ont sorti 4 albums publiés par Position Music, avec des pièces jouées dans les bandes annonces de films tels que «The Post» de Steven Spielberg, «Colette» avec Keira Knightley, et beaucoup d’autres documentaires HBO et Netflix.

• Comment est-ce qu’une collaboration si improbable est-elle arrivée?

Un soir, Moana s’est assise à son piano avec l’idée de passer Since U Been Gone de majeur en mineur, donnant ainsi aux paroles un ton presque sarcastique. Daniel a ensuite créé tout un monde autour de la note vocale initiale. Ajoutant des tambours d’orchestre et des cordes, il a totalement transformé la chanson! Il a même ajouté une toute nouvelle section après le pont, qui commence paisible, avec des notes calmes à la harpe et des murmures vocaux. Mais on passe vite à travers des moments de dissonance qui sont résolus immédiatement, ce qui crée un effet de suspense, comme le ferait une musique de film. La chanson sonne comme un souvenir amer: des fortes émotions illustrées par le belting vocal puissant dans le pont, mais avec une vulnérabilité constamment présente. La version originale de la chanson est pleine de notes hautes, puissantes et graveleuses. Moana et Daniel voulaient garder cet aspect, tout en rendant l’atmosphère beaucoup moins optimiste. Cette reprise chargée en émotion sera vite suivie par d’autres reprises en mélange de pop et musique orchestrale.