MUSIQUE : Tatiana Gibs sort son premier single

En 2008, elle avait participé au St Maarten Stars search. En 2009, elle était aussi présente aux St Maarten Outstanding Youth Awards. Depuis, Tatiana Gibs originaire de Marigot, a fait un long parcours tant au niveau professionnel que musical. Elle est allée aux Etats-Unis suivre ses études culinaires et a décroché son diplôme en pâtisserie. Aujourd’hui, à trente-deux ans, elle enseigne dans une école en partie hollandaise et dirige aussi sa propre entreprise.

Mais la cuisine n’est pas son unique passion, la musique l’est aussi. Elle chante depuis qu’elle est toute petite. Elle compose ses chansons. «Ses amis et ses proches l’ont toujours poussée à sortir un single», confie Olivier, l’un d’eux. Mais pour diverses raisons, Tatiana ne l’a jamais fait. Jusqu’à récemment.

Durant le confinement, Tatiana a écrit une chanson sur son île, la population, l’unité qui caractérisent la «friendly island». Elle en a parlé au groupe Red Eye Crew et au batteur Nikita Christmos, lesquels lui ont aussitôt proposé d’écrire la musique. C’est ainsi qu’est né «SXM, Just the way you are», le premier single de la jeune femme.

Le titre de 3min24 est sorti le 3 novembre. Il est disponible en téléchargement sur plusieurs plateformes dont SoundClound et tourne en boucle sur les radios locales.

Tatiana ne compte pas s’arrêter là. Elle prépare un autre single pour Noël.

(soualigapost.com)