MUSIQUE : Boni Faas, l’artiste de Sint Maarten, signe avec Universal Music Africa et revient avec son nouveau single « Bestie »

Boni Faas, de son vrai nom Patrick Boniface, est l’étoile musicale montante de la Caraïbe. Après avoir passé plusieurs mois à développer son réseau avec de nombreux artistes et producteurs, ainsi que des marques et différents labels, le chanteur auteur-compositeur de Sint Maarten revient en force grâce à un contrat signé avec Universal Music Africa (UMA) et un morceau « Bestie » qui, au total, a déjà attiré plus de 200.000 vues.

La musique a toujours eu une place prépondérante dans la vie de Boni Faas. Après avoir participé à un concours de chant télévisé appelé « Telcell Breakthrough » en 2015 et retransmis sur le canal 8 Tv Carib, Patrick Boniface lance officiellement sa carrière en 2018 sous le pseudonyme de Boni Faas. L’artiste sort son premier single « Emosyon » en 2020, proposant ainsi un univers musical étonnant bourré d’influences culturelles propres au chanteur. Le récent accord signé entre la célèbre maison de disques UMA et l’artiste talentueux couvre la distribution numérique exclusive avec Virgin Music Africa par North America Major Label Universal Music Group (UMG) avec la diffusion d’un nouveau single « Tiktok Pont It » qui sortira le premier juillet prochain. Pour faire patienter les fans et les fins connaisseurs de musique caribéenne, Boni Faas a mis en ligne « Bestie », chanson accrocheuse composée par le producteur africain EmmzzyTunez et les auteurs-compositeurs producteurs britanniques Brian Richardson et Philip James Richardson, dont le clip vidéo a été réalisé par Yvans Azard AKA DirectorSM. La volonté de Boni Faas de s’entourer de différents artistes contribue à la singularité de ses mélodies. Le morceau « Bestie » s’est vite hissé dans le Top 200 Single et peut se targuer d’être à 40% la chanson la plus « shazamée » à Sint Maarten. Tout en générant rapidement un buzz au sein de sa propre communauté, le chanteur d’origine caribéenne n’était qu’au début de son apogée en devenant le meilleur artiste indépendant des Caraïbes, avec une musique découverte et diffusée sur Hit Music Only Energy, Hot97, BMS Chicago #10, Amazing Radio, Laser 101 et Trace Africa. Boni Faas a d’ailleurs été reconnu comme un des artistes les plus influents sur la playlist Hometown Heroes Nigeria Audiomack. Rien n’arrête l’ascension de ce prodige de la musique caribéenne qui s’installe pour être l’un des meilleurs artistes musicaux d’Afrobeat à la croissance la plus rapide à Sint Maarten et à l’étranger. C’est tout ce qu’on lui souhaite. _Vx

Infos : www.bonifaas.com

Instagram : bonifaasofficial

Clip vidéo de “Bestie” par Boni Faas : https://youtu.be/KEplq3gM9gE

