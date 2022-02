FESTIVAL DE MUSIQUE : Le SXM Festival dévoile la phase 1 de sa programmation

La musique battra son plein sur les scènes du SXM Festival dans moins de 15 jours. On connait désormais les premiers noms qui se glisseront derrière les platines.

Les amoureux de musique électronique décomptent les jours jusqu’au 9 mars prochain et l’organisation du SXM Festival sait comment les tenir en haleine. La coutume veut que la programmation soit communiquée en plusieurs phases, marquant ainsi le compte à rebours jusqu’au jour J. La thématique reste la même dans un secteur de musique particulier à savoir l’électro minimaliste ou progressiste, la deep house, la tech house ou même la techno : l’éclectisme. Les DJs vont se succéder sur les différentes scènes du festival, à savoir la scène principale sur la plage d’Happy Bay, grand incontournable de l’évènement musical, mais aussi le Karakter, le Boho Beach, le Rain Forest Adventure sans oublier les « satellite parties » qui auront lieu sur un bateau ou dans une villa privatisée pour l’occasion. Sont d’ores et déjà officiellement programmés : des artistes à la renommée internationale tels que l’israélien Chaim, Ali Shirazinia, qui se cache derrière sous son nom de scène Dubfire, la chouchou engagée du festival Blond:ish qui nous vient du Canada et le DJ et producteur new-yorkais Tenaglia. Autres icônes dans le monde de la musique électronique faisant partie de la programmation du SXM Festival édition 2022, le célèbre Ricardo Villalobos qui représentera le Chili, Jan Blomqvist dont les prestations scéniques sont toujours mémorables, WhoMadeWho, trio danois, Âme dont le nom résonne dans le milieu berlinois, DJ Tennis qui n’est autre que le patron du label Life and Death, sans oublier la multi-instrumentaliste Chloé Caillet. Cette phase 1 n’aurait pas été complète sans les nouveaux talents de la scène électronique : Sonja Moonear, Behrouz, Steve Bug, Raresh, Carlita, Maher Daniel, Amine K, Alexi Delano, Adrian Flavor et Samy Jackson qui composent le duo Animal Trainer, etc…. La phase 1 du line-up est disponible sur le site du SXM Festival. Bon à savoir : une réduction de 50% sur le prix d’un billet est applicable pour les résidents de Saint Martin sur présentation d’un justificatif de domicile, directement sur place à Happy Bay. Au vu de la situation sanitaire, l’organisation met tout en œuvre pour en respecter les mesures afin de garantir les meilleures conditions aux festivaliers. Pour en faire partie, un schéma vaccinal complet est nécessaire, ou un test PCR négatif qu’il sera possible d’effectuer à l’entrée du festival. _Vx

