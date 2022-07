Environnement : Une conférence sur la présence des requins et des raies dans les eaux de St Martin à ne pas manquer !

Quelles sont les espèces présentes dans les eaux de Saint-Martin ? Quelles sont les études menées par l’association Kap Natirel pour mieux les connaître ? Différents sujets qui seront abordés ce vendredi 1er juillet à l’occasion d’une conférence ouverte au public organisée par la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin.

Un évènement qui a pour but le partage d’informations et de connaissances sur les raies et les requins à Saint-Martin.

Rendez-vous ce vendredi 1er juillet à la salle EDF à Grand-Case, située rue du cimetière juste derrière la Poste, le début de la conférence étant prévu à partir de 17h45._AF

32 vues totales, 32 vues aujourd'hui