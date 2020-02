Partenariat : Le groupe Motoworld sponsor officiel du Carnaval 2020 !

L’édition 2020 du Carnaval de Saint-Martin approche à grand pas ! Motorworld a choisi de montrer pleinement son soutien et son engagement à ces festivités et à ce titre, FCDSM est fière de l’annoncer pour la première fois comme sponsor officiel du Carnaval de Saint-Martin.

Le groupe Motorworld est connu de tous pour son engagement dans la communauté de Saint- Martin. Sa résilience lui a permis de rester concentrée sur l’établissement de partenariats avec notre communauté.

« Je suis très heureuse que Motorworld soit en mesure de soutenir FCDSM cette année. C’est notre désir de créer une expérience unique et divertissante tout en renforçant notre engagement envers la communauté et nous sommes heureux que Motorworld partage le même sentiment. Nous vous remercions pour votre généreux et continuel partenariat car votre soutien signifie beaucoup pour nous et est très apprécié. » a déclaré la présidente de FCDSM.

«Motorworld Group of companies (MWG) qui comprend les enseignes Motorworld, Dollar/Thrifty Cra rental, Caribbean auto et Audi, est un groupe automobile qui soutien des évènements nationaux tels que le Carnaval qui rassemble un large public et, finalement, contribue à faire de sa communauté un meilleur endroit pour vivre, travailler et profiter avec des amis, sa famille et ses autres proches. L’extension de notre collaboration avec FCDSM réaffirme notre engagement à contribuer au développement du carnaval côté nord » a déclaré le représentant de Motorworld.

FCDSM encourage tout le monde à rester à l’écoute des différents médias pour plus d’informations sur le programme du carnaval de st martin 2020. Les festivités débuteront le 15 février et toute la population est invitée à faire partie de ce qui s’annonce superbe. FCDSM peut être contacté par téléphone au 0690 37 55 57 / email carnavaldesaintmartin@gmail.com ou facebook : Carnaval de Saint-Martin.