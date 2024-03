CCISM : Les inscriptions pour les exposants à SPOTLIGHT sont désormais ouvertes !

La CCISM est heureuse d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour les exposants à la 4ème édition de son événement phare, SPOTLIGHT.

Depuis sa création en 2021, SPOTLIGHT est devenu un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs de l’île, offrant une plateforme unique pour mettre en lumière leurs entreprises et leurs activités. Cette année encore, la CCISM s’engage à soutenir et à promouvoir le dynamisme économique de Saint-Martin en offrant aux entrepreneurs une vitrine unique pour présenter leurs produits et services.

Être exposant à SPOTLIGHT offre une opportunité unique aux exposants de dynamiser leurs activités en réalisant un chiffre d’affaires significatif en une seule journée. En plus de la visibilité accrue, les exposants bénéficieront des nombreux avantages offerts par la CCISM pour maximiser leur expérience lors de l’événement.

En effet, la CCISM proposera eux exposants des ateliers exclusifs tels que le « Booster Workshop : Bien vendre sur un salon », conçu pour les aider à optimiser leurs performances commerciales et à tirer le meilleur parti de leur présence sur le salon.

De plus, un « Guavaberry Networking » dédié aux exposants sera organisé, mettant l’accent sur l’importance de la marque en termes de protection et de valorisation. Ces opportunités uniques de formation et de réseautage sont conçues pour renforcer les compétences des exposants et stimuler leur croissance.

« Dans l’effervescence de SPOTLIGHT, chaque stand est une scène où les entrepreneurs transforment leur passion en profit et où chaque interaction devient un maillon crucial dans la chaîne de leur succès », explique Stéphanie Gombs, Responsable Appui aux Entreprises à la CCISM.

Les entrepreneurs désireux de participer à SPOTLIGHT sont invités à contacter la CCISM dès maintenant pour réserver leur stand.

Pour plus d’informations sur SPOTLIGHT : contactez la CCISM à l’adresse suivante : info@ccism.com ou par téléphone au 05 90 27 91 51

Pour réserver son stand : rendez-vous en ligne : www.ccism.fr/inscriptions-spotlight

