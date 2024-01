Carnaval 2024 : Le compte à rebours pour la célébration la plus vibrante de l’année est lancé !

Le comité du Carnaval de Saint-Martin dévoile un programme dynamique pour 2024 avec des événements en amont qui s’annoncent passionnants.

Créée en 2011, l’association « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin » a joué un rôle central dans l’organisation et la supervision du célèbre Carnaval de Saint-Martin, un événement dynamique et culturellement significatif du côté français de l’île.

Ancrée dans l’histoire, cette tradition du Carnaval remonte au XIXe siècle, lorsque les esclaves africains furent émancipés en 1848. Pour les esclaves nouvellement libérés, cette célébration devint un moyen d’exprimer leur joie et d’affirmer leur identité culturelle. Depuis, le Carnaval de Saint-Martin est devenu un grand spectacle connu pour ses défilés vivants et colorés, sa musique contagieuse et ses danses énergiques. Les participants se parent de costumes élaborés, incorporant souvent des influences traditionnelles africaines et caribéennes. En juin 2023, un nouveau bureau a été élu, apportant une nouvelle vision pour le Carnaval de Saint-Martin. Leur objectif est d’en faire un événement incontournable de la Caraïbe, avec de nouveaux piliers et priorités guidant son évolution. Ils aspirent à ce que le Carnaval devienne une attraction touristique, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent s’imprégner de l’atmosphère vibrante et s’immerger dans la culture locale.

Le mot de la présidente, Luciana Raspail

« Le carnaval est au cœur de la vie caribéenne, c’est un joyau culturel qui éduque, inspire la joie et captive les visiteurs. En tant qu’attraction touristique phare, il incarne notre identité diversifiée, célébrant nos origines tout en embrassant la modernité. Avec votre soutien, je compte m’appuyer sur l’héritage de mon prédécesseur pour rétablir l’importance du carnaval dans notre paysage culturel et touristique. Notre mission est d’élever son statut, d’attirer de nouveaux participants, de moderniser notre approche et d’impliquer tout le monde dans cette célébration qui a pour vocation de rassembler. Notre équipe est dévouée et prête à faire du Carnaval 2024 un succès retentissant. Ensemble, nous disons : « Que le Carnaval perdure ! » _AF

