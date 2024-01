DÉMOGRAPHIE : Une fille comme premier bébé SXM de l’année 2024

Encore une fois, le service de maternité du Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming a été fortement sollicité durant la nuit de la Saint-Sylvestre et le passage à l’an nouveau, avec quatre naissances au cours de la journée du 1er janvier.

Le premier bébé saint-martinois de l’année 2024, comme en 2023, est une petite fille, qui répond désormais au magnifique prénom de Ya’zëly.

La pitchoune a vu le jour ce lundi 1er janvier à 1h42 du matin avec un poids de 2,990 kilos. Sa maman, Yazmin Mendoza Guzman, se porte bien, tout comme sa première fille qui est donc devenue le premier bébé saint-martinois 2024 né en partie française, au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming. Son papa, Alexandre Herby, se réjouit de cette nouvelle venue. La nouvelle maman et Ya’zëly ont quitté le service de maternité ce jeudi 4 janvier pour rejoindre leur domicile. Le second bébé saint-martinois de 2024 est également une petite fille, le troisième a laissé place à un petit garçon et un quatrième nouveau-né a vu le jour ce 1er janvier 2024. Quatre bébés pour bien commencer l’année au service de maternité… Toutes nos félicitations aux parents.

Pour l’année 2023, le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming comptabilise 538 naissances contre 546 bébés en 2022. Le chiffre des naissances en partie française de l’île reste bas comparé aux années précédentes : 568 bébés pour l’année 2021, 582 en 2020 et 636 nouveau-nés en 2019.

Si le bilan démographique complet de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) pour l’année 2023 n’est pas encore disponible, les chiffres pour le mois de novembre 2023 confirment la baisse des naissances en France : 1.877 bébés nés en moyenne par jour. C’est 5,1 % de moins qu’en novembre 2022. Il s’agit ici du 17ème mois consécutif de baisse par rapport au même mois un an auparavant. En cumul, sur la période allant de janvier à novembre, on compte 621.691 naissances en 2023, soit 45.263 de moins qu’en 2022 (-6,8 %). _Vx

