Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque faible

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 4 janvier 2024, Météo France classe le niveau de risque à faible pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Pour la zone Antilles-Guyane, les analyses des images du 27 décembre 2023 au 3 janvier 2024 révèlent très peu de détections au large de l’arc antillais. Quelques filaments sont épinglés au nord et à l’est de Tobago dans un flux d’est contre aucune détection au large de la Guyane. À proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, même constat. Les dernières images montrent de rares radeaux très isolés dans un flux de secteur nord-est à proximité des deux îles. Quelques rares arrivages sont possibles sur les côtes exposées au flux, mais le risque reste très faible. Niveau tendance des échouements, la menace sur les quinze prochains jours est limitée : les détections autour de Tobago sont prises dans un flux de secteur est dominant. La majeure partie devrait s’évacuer en Mer des Caraïbes en restant au sud de Sainte-Lucie. Mais il reste possible que quelques radeaux ou filaments isolés remontent vers nos îles via le courant des Antilles. Concernant les deux prochains mois, Météo France prévoit pour l’heure une saison clôturée. De nombreux radeaux de sargasses sont détectés à l’est de l’arc antillais, à environ 1000km. Ils devraient nous concerner d’ici un peu plus de deux mois. Rappelons-nous que d’un point de vue climatologique, février est le mois de début de saison. Pour le moment, l’occurrence de radeaux et les courants ne semblent pas favorables à cette reprise des arrivages notables sur les Antilles françaises, mais la vigilance reste de mise. Au vu de la circulation des sargasses «équatoriales», la Guyane ne devrait pas être soumise à un risque notable, même si des algues plus ou moins isolées sont parfois détectées en sortie d’Amazonie. Les apports venant d’Afrique sont encore très loin. Voici donc un peu de répit pour nos plages. _Vx

