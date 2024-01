Sint Maarten : décryptage des élections à venir

Depuis plusieurs semaines, les panneaux électoraux sont légion du côté sud de l’île. Et pour cause, les prochaines élections législatives de Sint Maarten sont fixées au jeudi 11 janvier pour une installation du nouveau Parlement le 10 février 2024.

Ces élections dans la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin visent à renouveler les 15 membres de son Parlement. Le gouvernement de coalition sortant réunit l’Alliance nationale (NA) et le Parti populaire uni (UPP) sous la conduite de la Première ministre Silveria Jacobs (NA). Sint Maarten est régi par un système parlementaire. Le parlement est l’organe législatif suprême du pays et représente l’ensemble de la population de la partie hollandaise de l’île. Ses missions principales sont le vote de loi, l’expression de la volonté générale et le contrôle du gouvernement. Avec les Pays-Bas, Curaçao et Aruba, Sint Maarten forme un État du Royaume des Pays-Bas à part entière depuis la dissolution des Antilles néerlandaises en 2010. Jusqu’à aujourd’hui, sept Premier/ère.s ministres se sont succédés, seulement deux sont allées au terme de leur mandat : Sarah Wescott-Williams (2010-2014) et Silveria Jacobs (actuellement en poste depuis 2019 et qui se représente aux élections). Le roi Guillaume-Alexandre est nominalement le chef de l’État de Sint Maarten et y est représenté par un gouverneur, Ajamy Baly, en poste depuis le 10 octobre 2022. Le parlement est monocaméral : son unique chambre, appelée États de Saint-Martin, est composée de 15 députés élus pour 4 ans selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal dans une unique circonscription. Les États de Saint-Martin nomment le Premier ministre qui forme son gouvernement. Ce même Premier ministre propose au souverain un gouverneur de Saint-Martin, représentant de la couronne nommé pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Les partis représentés au Parlement ou ayant recueilli les signatures d’au moins 1 % du nombre de votes valides aux élections précédentes, soit ici 133 voix, peuvent participer au scrutin. Les électeurs se rendront aux urnes ce jeudi 11 janvier 2024, jour de semaine et travaillé selon les règles établies. Les employeurs ont l’obligation d’octroyer deux heures à leurs salariés afin qu’ils puissent aller voter. _Vx

Infos et liste des candidats :

https://t.ly/5OXS5

