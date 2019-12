Nautisme : Deux jeunes marins sélectionnés pour une aventure hors norme sur le grand voilier Sorlandet de Marigot à New-York !

L’association à but non lucratif Caribbean Sail Training a annoncé dernièrement qu’en coopération avec A + World Academy et le navire 3 mâts « Sorlandet », deux jeunes passionnés de la mer ont été sélectionnés comme stagiaires pour participer à une aventure exaltante à la voile sur un « Tall Ship ».

Cécilia Pivin, 16 ans, de Saint-Martin, et Claudia Ramirez, 14 ans, de Porto Rico, ont passé avec succès les sélections pour naviguer au cours d’un voyage d’entraînement de six semaines offert, du 12 février au 24 mars 2020.

Sorlandet, l’un des plus prestigieux des 75 navires membres de l’organisation à but non lucratif Caribbean Sail Training, embarquera les deux jeunes du port de Marigot pour un voyage à Ocho Rios en Jamaïque avec comme destination finale New York aux États-Unis.

Les deux jeunes filles possèdent déjà une certaine expérience de la voile avec Claudia en particulier membre de l’équipe de voile du Ponce Yacht & Fishing Club de Puerto Rico, et qui a déjà participé à cinq régates Internationales de voile sur Optimist.

Le Port de Marigot Galisbay accueillera le Sorlandet sur la jetée lors d’une journée portes ouvertes au public le dimanche 9 février 2020. Les détails de cette journée seront communiqués ultérieurement.

L’École maritime ( Maritime School of the West Indies ) située à Saint-Martin et principale partenaire de cette formation à la voile recherche une compagnie aérienne comme co-sponsor pour prendre en charge les billets des jeunes stagiaires pour le retour de New York à Porto Rico et à l’aéroport St.Maarten Juliana.

L’école à offert également un cours de sécurité de 1190 $ US STCW’95 / 2010 aux deux stagiaires avant le départ.

• Présentation du « Sorlandet »

Le « Sorlandet » est le plus ancien et le plus authentique des navires entièrement gréés au monde encore en service actif à ce jour.

Le navire a été construit en 1927 à Kristiansand, en Norvège, en tant que navire dédié à la formation des jeunes de la marine marchande.

La demande de formation régulière des jeunes marins diminuant dans les années 70, le trois mâts a élargi ses activités pour accueillir le grand public à bord. Le nom Sorlandet vient de la région sud de la Norvège signifiant « la terre sud ». Le navire est classé 1A1 * dans le NORSKE VERITAS et possède tous les certificats nécessaires pour le commerce mondial. Sa capacité est de 70 stagiaires.

• À propos de l’école A + World Academy

L’école A + World Academy est une école secondaire préparatoire universitaire AP® offrant un diplôme AP® Capstone international, les cours sont enseignés à bord tandis que le navire navigue vers différents endroits dans le monde.

Nos cadets sont formés à l’histoire maritime, à la sécurité et à la voile. L’A + World Academy est particulièrement fière de sa rigueur académique, physique, mentale, sociale, émotionnelle et culturelle. Nous construisons le courage, la résilience et la persévérance grâce à la nature radicale de notre programme et n’hésitons pas à dire aux futurs étudiants et aux parents / tuteurs que tous sont poussés à l’extrême dans tous les aspects. Notre programme de formation à la voile est exhaustif .C’est un programme d’éducation non-stop alliant des expériences de terrain culturel dans les ports du monde entier avec les difficultés inhérentes à la vie dans une petite communauté d’apprenants avec très peu d’espace ou de temps personnel. L’ensemble de nos étudiants étant confrontés à des différences culturelles liées à la diversité des recrutements.

• Les voyages forment la jeunesse…

Le plan de voyage 2019-2020 a commencé à Kristiansand en Norvège puis la France, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, les îles Canaries, les îles Cabo Verde, le Brésil, la Barbade, St.Martin-St.Maarten, la Jamaïque, New York. USA, Açores, Pays-Bas et retour en Norvège.

Bon vent à Cécilia et à Claudia ainsi qu’aux membres d’équipage du « Sorlandet » !_AF