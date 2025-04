NAVIGATION : Le Stad Amsterdam en escale à Saint-Martin séduit plus de 500 visiteurs

Dimanche dernier, le port de Galisbay s’est transformé en théâtre maritime exceptionnel à l’occasion de l’escale du Stad Amsterdam, majestueux trois-mâts venu d’un autre temps, bien qu’il ait été construit de 1997 à 2000. Événement organisé d’une main de maître par l’association Caribbean Sail Training (CST).

Ce clipper moderne, réplique fidèle des voiliers du XIXe siècle, a attiré les regards dès son arrivée, imposant par ses 76 mètres de long, sa coque d’acier noir et ses 32 voiles prêtes à fendre les mers. Après une sortie en mer dans le canal d’Anguilla avec plusieurs membres de l’association et invités triés sur le volet, le Stad Amsterdam est revenu à quai pour les portes ouvertes qui ont attiré pas moins de 560 curieux. Pour le public, l’expérience fut rare : monter à bord d’un voilier de course conçu pour la vitesse, qui file à 15 nœuds de moyenne et sillonne les océans dans le cadre d’une circumnavigation entamée en août dernier depuis Amsterdam. Conçu pour la croisière haut de gamme autant que pour la formation, le Stad Amsterdam possède 14 cabines et accueille à son bord un équipage chevronné, encadré par le capitaine Andy Manser. Mais derrière le prestige du navire se joue aussi un projet de transmission. Caribbean Sail Training œuvre à offrir aux jeunes Caribéens, dès 16 ans, l’opportunité d’embarquer pour des stages de formation à la voile à bord de ce type de navires. Une initiative rendue possible grâce à l’aide de sponsors, que cette journée visait aussi à mobiliser davantage. Car pour chaque jeune qui monte à bord, c’est un avenir qui prend le large. _Vx

Infos : https://www.caribbeansailtraining.com

