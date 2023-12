NAUTISME : Rendez-vous pour les Caribbean Foiling Championships du 8 au 10 décembre à la Baie Orientale !

Durant trois jours, les meilleurs riders des Caraïbes et d’ailleurs seront présents sur le site magnifique de la Baie Orientale à l’occasion de la 4ème édition des Caribbean Foiling Championships.

S’appuyant sur le succès retentissant de l’introduction du Wingfoil en tant que nouvelle discipline lors de l’édition 2021, les championnats caribéens de Foiling 2023 sont ravis d’inclure le Wingfoil en tant que partie intégrante du format standard.

L’événement comprendra donc trois disciplines : Wingfoil, Windfoil et Kitefoil, chacune offrant des classes professionnelles et de loisirs pour accommoder les participants de tous les niveaux.

« L’événement promet un week-end sensationnel, réunissant des personnes partageant des moments forts et les adeptes du foiling », souligne Maxim van den Pol, l’organisateur de l’épreuve.

La 4ème édition des championnats caribéens de foiling s’étendra sur trois jours de courses. Deux jours seront consacrés à des courses de haut niveau, tandis que le troisième jour sera dédié à la fameuse course de longue distance connue sous le nom de « Around the Island Race » (course autour de l’île).

Sans aucun doute le point culminant de la compétition, la course autour de l’île est attendue avec impatience par tous les participants. Ce tour de 26 miles nautiques verra les concurrents naviguer autour de l’île de St. Maarten/St. Martin, traversant à la fois les eaux néerlandaises et françaises dans le but de réaliser le temps le plus rapide. Pour la petite histoire, il y a deux ans, Julien Quentel a pulvérisé le record, terminant la course en un temps stupéfiant de 1 heure, 12 minutes et 17 secondes, dépassant ainsi le précédent record de plus de 15 minutes.

En réponse aux réactions extrêmement positives reçues au sujet de la course longue distance pour la discipline Wingfoil, les organisateurs se sont engagés à prévoir au moins une course longue distance par classe. Cela signifie que les Wingfoilers s’embarqueront pour un parcours difficile de 13 milles nautiques au portant jusqu’à Long Bay. Spectacle sur l’eau garanti ! _AF

