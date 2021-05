MARITIME : Le Port de Saint-Martin collabore au lancement d’Interamericas Gate

Mardi dernier, lors d’une conférence de presse digitale, les cinq grands acteurs du projet d’observatoire économique portuaire ont officialisé Interamericas Gate

Projet développé par le conseil de coordination interportuaire d’Antilles Guyane en 2018 et financé par Interreg Caraïbes, fond européen de développement régional, Interamericas Gate est un pont de données entre les ports principaux de la Caraïbe qui aura pour but de faciliter les échanges interportuaires et améliorer la connaissance mutuelle des ports de la Caraïbe. La plateforme digitale qui sera active courant 2022 collectera les données afin de mieux suivre et analyser les trafics portuaires, inventorier les lignes maritimes régulières et partager les évolutions réglementaires.

Cet outil permettra aussi une mutualisation des données, des études de marché et des bilans environnementaux par une visualisation dynamique entre les cinq partenaires : Grand Port Maritime de la Guyane, Grand Port Maritime de la Guadeloupe, Grand Port Maritime de la Martinique, le Port de Galisbay à saint-Martin et The Digital Innovation and Advanced Manufacturing R&D Center de la Carribean Maritime University de Kingston en Jamaïque. Philippe Lemoine, Président du Directoire du GPM de Guyane, Jean-Pierre Chalus, Président du Directoire du GPM de Guadeloupe, Jean-Rémy Villageois, Président du Directoire du GPM de Martinique, Albéric Ellis, Directeur Général du Port de Galisbay de Saint-Martin, Erica Simmons, Directrice Exécutive de la CDIAM et de nombreux intervenants lors de la conférence de presse ont fait part de leur enthousiasme à collaborer ensemble afin d’optimiser les relations interportuaires et ont détaillé le cahier des charges et le calendrier à venir. Représentants de Saint-Martin et en charge de la partie communication du premier module, Albéric Ellis et Ambroise Lake, conseiller territorial, ont mis en avant l’aspect singulier du territoire de Saint-Martin dont la petitesse des ports ne doit en rien limiter son ambition de s’agrandir.

https://www.interamericasgate-blog.fr/