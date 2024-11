Visite de chantier : Les travaux de rénovation de l’église de Grand-Case touchent à leur fin !

Lancés le 15 septembre 2023, les travaux de reconstruction de l’église catholique de Grand-Case « Mary Star of the sea », sont quasiment achevés.

Fortement endommagée par l’ouragan Irma en 2017, l’église a fait l’objet d’une restauration complète, de la toiture au bâti. Propriété de la Collectivité, cette église érigée dans les années 40, a nécessité un peu plus de 700 000 € de fonds publics et une année de chantier pour retrouver toute sa superbe. La COM prévoit également de rénover le jardin jusqu’à la plage située en face.

Le président Louis Mussington et la 2e vice-présidente Bernadette Davis ont effectué une visite de chantier, le lundi 28 octobre dernier, accompagnés par les équipes de la délégation Cadre de Vie et le père Rulx-André Alcineus, prêtre de l’église catholique.

Les finitions seront réalisées ces prochaines semaines pour une restitution définitive du chantier et une inauguration programmées au mois de décembre 2024.

