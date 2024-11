ECONOMIE : Création du COTEFI, une instance pour venir en aide aux entreprises rencontrant des problèmes de financement

Le COTEFI, Comité territorial d’examen des problèmes de financement des entreprises, une structure locale ayant vocation à accueillir et à orienter les entreprises qui rencontrent des problèmes de financement vient d’être installée par la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Le Comité territorial d’examen des problèmes de financement des entreprises (COTEFI) sous la présidence du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton a été présenté à la presse mardi dernier, en présence de Jean-Yves Le Gall, directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et de Leila Tkouti, comptable publique et responsable du Centre des Finances Publiques de Saint-Martin.

Cette structure vise à soutenir les entreprises de moins de 400 salariés rencontrant des difficultés financières. Le COTEFI, qui existe aussi en Guadeloupe, agit en réunissant divers acteurs comme la Préfecture, la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP), la CGSS au titre de la branche URSSAF, l’IEDOM ou bien encore la Collectivité de Saint-Martin, pour identifier et résoudre les problèmes des entreprises en difficulté.

L’objectif principal est de prévenir les liquidations en offrant un accompagnement préventif. Jean-Yves Le Gall a souligné l’importance d’une approche collégiale, permettant d’examiner toutes les dimensions des difficultés rencontrées par les entreprises, qu’il s’agisse de dettes sociales, fiscales ou d’obtention de crédits.

« L’objectif du COTEFI est de faire de la prévention et d’éviter d’arriver à la liquidation de l’entreprise, en prenant des mesures préventives d’accompagnement » a souligné Vincent Berton.

Le COTEFI pourra diligenter des audits, accorder des financements, et orienter les entreprises vers des solutions comme le Tribunal de Commerce ou des plans d’étalement de dettes. Ce dispositif, réservé aux PME et entreprises individuelles, est crucial pour la sauvegarde des emplois.

Les entreprises de Saint-Martin n’avaient pas accès à ce type de soutien auparavant. Le COTEFI devrait être opérationnel d’ici la mi-novembre 2024, apportant ainsi une aide indispensable pour les sociétés en difficulté. _AF

