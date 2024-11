ENVIRONNEMENT : Mise en service des nouvelles bornes de tri des déchets sur l’ensemble du territoire

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par sa 2e vice-présidente en charge de la Transition écologique, Bernadette Davis, mène actuellement des actions visant à améliorer la gestion des déchets. Une occasion d’inviter la presse, le mardi 29 octobre dernier, afin de présenter aux usagers les nouveaux points d’apport volontaire destinés au tri des déchets.

Fortement mobilisée pour améliorer la gestion des déchets sur son territoire, la Collectivité de Saint-Martin a mis en œuvre de nouveaux dispositifs permettant aux usagers de prendre pleinement part au tri sélectif et au recyclage des déchets. 125 nouveaux points d’apport volontaire ont été installés dans les quartiers, avec de nouvelles bornes d’apport destinées aux déchets en verre et plastique et 8 grandes alvéoles destinées aux déchets verts et aux encombrants. Objectif : déployer un effort collectif en faveur de la propreté du territoire !

Des Points d’apport volontaire pour vous aider à recycler vos déchets

Le nombre de points d’apport volontaire (PAV) a été renforcé. Ces PAV sont réservés à l’usage des particuliers, des petits commerçants et des artisans (quantité limitée à 1 m3 par semaine). Ils accueillent exclusivement les déchets ménagers et assimilés.

A noter que les déchets et gravats provenant de chantiers (caisses en bois, palettes, planches, sanitaires, tuyaux, câbles, etc.) et tous les déchets non ménagers doivent être déposés dans une déchèterie professionnelle. Le seul site autorisé sur le territoire est l’éco-site IDEX/VERDE-SXM de Cul-de-Sac.

