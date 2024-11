GASTRONOMIE : Le talent culinaire de Saint-Martin, Jaheim Brooks, a effectué un stage prestigieux à Aix-en-Provence

Lauréat de la compétition des lycéens lors du Festival de la Gastronomie 2023, Jaheim Brooks a bénéficié d’une immersion culinaire totale à Aix-en-Provence.

En reconnaissance de sa victoire, Jaheim a eu l’opportunité de participer à un stage de cinq jours à «La Villa des Chefs», un établissement de formation renommé en France.

Ce stage, qui s’est déroulé du 17 au 21 octobre 2024, a permis à Jaheim de perfectionner ses compétences culinaires et pâtissières sous la direction de plusieurs chefs de renom, dont Julien Bontus (1 étoile au Guide Michelin), Gregory Bijan (chef formateur), Vincent Poëtte (2 étoiles au Guide Michelin), Dominique Frerard (Maître Cuisinier de France) et Laurent Navarro (Président des Sud’crés Marseille, Finaliste du Meilleur Pâtissier Professionnel). Cette expérience lui a permis de sortir de sa zone de confort et de plonger dans un des environnements gastronomiques les plus prestigieux de France. Le parcours de Jaheim est une source d’inspiration pour les jeunes chefs du territoire et démontre ce que la passion et le dévouement peuvent réaliser.

L’expérience de Jaheim dépasse le cadre d’un simple stage. Elle reflète la passion et la détermination que l’Office de Tourisme et le Festival de la Gastronomie souhaitent encourager chez les jeunes talents. En participant à de tels événements, les jeunes chefs peuvent découvrir leur potentiel, tisser des liens et s’inspirer des grands noms de la gastronomie.

