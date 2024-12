ASSOCIATION / ACS ZEPIN : Un voyage captivant au cœur de l’histoire et des saveurs

L’Association Culturelle et Sportive ZEPIN organisait, le 15 décembre dernier, la troisième édition de sa «Rencontre avec l’histoire autour d’activités de loisirs et culinaires» au parc Emilio, ancienne plantation sucrière.

Les participants ont débuté par une visite du musée Emilio Johan Wilson, dédié à cet homme engagé pour la nature, suivie d’une immersion dans les grandes périodes historiques de l’île enrichies d’anecdotes captivantes. Les amateurs de sensations fortes ont profité des attractions du parc, comme la tyrolienne et le télésiège offrant une vue imprenable depuis Sentry Hill. La journée s’est terminée dans une ambiance conviviale grâce aux saveurs du restaurant Emilio et une tombola soutenue par les sponsors Guavaberry Colombier Tradition, Villa Royale Restaurant, Pro & Cie et Rapido Print. Cet événement, inscrit dans la Caravane de l’Histoire 2024, vise à promouvoir l’histoire locale et à renforcer les liens entre les habitants.

Rallye Junior

Autre évènement important pour l’association : son premier rallye culturel et sportif junior avec les élèves du collège Roche gravée de Moho de Quartier d’Orléans. Le 25 novembre, le Step 1 a débuté au fort Louis de Marigot, où les élèves ont résolu des énigmes historiques et découvert l’importance de cet édifice pour la défense de la baie de Marigot. Cette étape a été réalisée en partenariat avec les Archives territoriales de Saint-Martin. Le Step 2, le 11 décembre, s’est déroulé à la baie de l’embouchure, mêlant épreuves sportives inspirées des jeux d’antan, orientation à la boussole et conversions mathématiques. Quatre équipes ont participé, clôturant l’événement par une remise de diplômes et des bons cadeaux de Yogart pour savourer des glaces en famille. Xavier Mirre-Minori, président de l’ACS ZEPIN, a remercié la principale du collège, les enseignants, bénévoles, partenaires et la Collectivité de Saint-Martin pour leur soutien dans ce projet financé par le contrat de ville. Rendez-vous en 2025 pour d’autres aventures ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter