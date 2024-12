FESTIVITÉS : Un Nouvel An haut en couleurs sur le front de mer

Pour bien commencer 2025, la Collectivité de Saint-Martin vous invite au feu d’artifice du Nouvel An, le mercredi 1er janvier à 21h, sur le front de mer de Marigot. Cette tradition annuelle promet, une fois encore, de ravir petits et grands dans une ambiance festive et chaleureuse.

Avant et après le spectacle pyrotechnique, un DJ local mettra l’ambiance pour rythmer la soirée et faire danser les foules. Les célèbres lolo’s du front de mer seront ouverts, offrant une belle occasion de savourer des plats locaux tout en profitant de ce moment convivial. Le feu d’artifice illuminera le ciel de mille couleurs, marquant le début d’une nouvelle année avec espoir et émerveillement. Venez nombreux pour partager cette expérience magique et célébrer ensemble le passage à 2025 dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous à 21h sur le front de mer.

Toute l’équipe du Faxinfo vous souhaite d’ores et déjà une très belle nouvelle année à toutes et tous ! _Vx

