PRÉVENTION : Opération “No helmet, no ride” pour une conduite plus responsable des usagers en deux-roues

Vendredi 27 décembre, les forces de l’ordre se sont déployées à la gare maritime de Marigot pour rappeler aux usagers de la route en deux-roues l’importance du port du casque.

C’est la troisième opération “No helmet, no ride” – “pas de casque, pas de conduite”-organisée en deux semaines. Une initiative portée par la gendarmerie en collaboration avec le préfet de Saint-Martin, Vincent Berton, et le Parquet, explique François Zimmer, adjoint au commandant de la gendarmerie de Saint-Martin. Entre 14h et 16h, dix gendarmes se sont réunis sur le front de mer pour lutter contre l’insécurité routière. Le bilan de l’intervention est éloquent : 6 conducteurs sans casque, 1 conduite avec un téléphone en main, 1 défaut de permis de conduire, 1 refus d’obtempérer, 1 conduite sans permis, 1 conducteur en état d’alcoolémie et 1 autre sous l’emprise de stupéfiants. “On accélère puisque les vols à main armée se multiplient en fin d’année et les faits sont le plus souvent commis en deux-roues. Donc on lutte aussi contre les potentiels auteurs de vol à main armée lors de ces opérations”, précise Marie-Hildegarde Chauveau, sous-préfète. En cas de défaut sur le scooter ou d’absence d’assurance, le véhicule est systématiquement conduit à la brigade de la Savane. “Si les choses ne sont pas régularisées, on entame une phase de judiciarisation avec une potentielle destruction du scooter. Il n’y a pas de fourrière à Saint-Martin mais ça ne doit pas empêcher les autorités d’agir”, ajoute la sous-préfète. _LM

