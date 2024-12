ÉVÈNEMENT : Francis Mercier, la star du Nouvel An au Rainbow Café

Mercredi 1er janvier 2025, RAINBOW CAFE accueille pour la première fois à Saint-Martin :

Francis Mercier, le DJ et producteur haïtien, spécialiste de la deep house et de l’électro house au talent musical et à la présence scénique de réputation internationale, pour un Diner Party & show exceptionnel avec la participation des Djs FOMO et NOMIS de 18h à 1h. À cette occasion et à l’initiative de Douglas Gobert, 5€ par entrée seront reversés à la réserve naturelle de Saint-Martin pour sponsoriser et encourager le nettoyage de l’île et les plages de Saint-Martin. Belle action «Friendly» pour mettre en lumière notre belle île en ce premier jour de l’année !

Infos et réservations (ticket, table VIP) : +590 690 888 444

https://shotgun.live/events/rainbow-francis-mercier

