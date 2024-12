TRAFIC MARITIME : Nouveaux horaires des ponts pour un meilleur flux routier

Le groupe du port de Sint Maarten (PSG), par l’intermédiaire de sa filiale Simpson Bay Lagoon Authority (SLAC), a mis en œuvre un projet pilote visant à améliorer la circulation dans les zones de Simpson Bay et des environs. Ce dispositif est en vigueur depuis le 26 décembre dernier.

Les horaires d’ouverture des ponts de Simpson Bay et du Causeway ont été modifiés comme suit : l’ouverture du pont de Simpson Bay prévue à 15h est avancée à 14h, tandis que celle du pont Causeway, initialement prévue à 15h30, est retardée à 16h30. Ce projet a pour objectif d’alléger le trafic routier, notamment pendant la haute saison touristique. Il vise à faciliter les déplacements des automobilistes, des taxis et des passagers arrivant à l’aéroport international Princess Juliana, ainsi que ceux des entreprises de tourisme. Ce programme est le fruit d’une collaboration entre la PSG, la Police de Sint Maarten (KPSM) et l’Association des Métiers Maritimes de Sint Maarten (SMMTA). L’objectif principal est d’améliorer la fluidité de la circulation dans les quartiers de Maho, Simpson Bay et Cole Bay. Les partenaires du projet surveilleront de près les résultats afin d’évaluer son impact et d’envisager d’éventuelles optimisations. Cette initiative représente une étape importante pour répondre aux défis posés par le trafic routier durant cette période cruciale pour l’économie locale. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter