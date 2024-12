MÉTÉO : Les derniers jours de 2024 marqués par la fraîcheur

Après une saison cyclonique étouffante, les premières prévisions de 2025 annoncent un changement radical dans l’arc antillais. Depuis le 28 décembre dernier, un front froid venu du nord s’est installé, entraînant une chute notable des températures, sans précipitations majeures.

En journée, elles oscillent entre 25 et 28°C près des côtes, tandis que dans les hauteurs, elles varient entre 22 et 25°C. La nuit, elles descendront à 18-22°C sur le littoral et à 16-20°C dans les montagnes. Ce phénomène permettra de débuter 2025 avec des matins frais et un appel aux pulls pour les plus frileux. Bien que ces températures restent douces, elles sont inhabituelles pour la région à cette période. Pendant ce temps, aux États-Unis, l’air polaire se fait sentir. Un vaste courant froid balaye le pays, de la côte Est au Montana, avec des prévisions de neige jusqu’en Floride. Un scénario rare qui rappelle l’épisode neigeux de janvier 2018. En outre-mer, aucun risque de neige, mais une fraîcheur qui tranchera avec les chaleurs de 2024, pour finir l’année sous une note plus douce après un trimeste septembre-octobre-novembre le plus chaud après celui de 2023. _Vx

