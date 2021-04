Abus sexuels sur mineurs : un ex-agent d’une école et son voisin interpellés

Suite à des plaintes pour abus sexuels sur mineurs déposées en partie hollandaise, deux personnes ont récemment été arrêtées et placées en garde à vue par le Département des mineurs de la police de Sint Maarten. Il s’agit d’un agent employé dans une école primaire et de son voisin. Les premiers abus auraient commencé en 2010 et les derniers auraient eu lieu en 2020.

Selon les premiers éléments de l’enquête nommée Pandora, certaines victimes étaient repérées par l’agent au sein de l’école puis emmenées au domicile de l’un des suspects pour y suivre des activités extrascolaires. «Dans le cas d’une victime, les actes de violence se seraient produits dans les locaux d’une école primaire. L’abus d’une autre victime a eu lieu en 2019 et pendant le confinement de 2020 lorsque l’enfant suivait des cours de soutien au domicile de l’une des personnes arrêtées», précise le parquet de Sint Maarten.

De plus, selon plusieurs témoignages l’agent de l’école aurait photographié des victimes et partagé les images avec son voisin.

Le parquet précise que les victimes dans ce dossier étaient au moment des faits âgées de moins de treize ans et que l’agent a été suspendu de ses fonctions au sein de l’école. L’enquête se poursuit. (soualigapost.com)