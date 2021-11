Infrastructures sportives : La collectivité prévoit une réouverture du stade JL Vanterpool aux associations et écoles à compter de début décembre

Suite à la photo-légende parue dans le Fax Info le jeudi 18 novembre : « Depuis la rentrée de septembre, les jours, les semaines, les… mois passent et le même constat s’impose ! L’accès à la Halle des Sports et au stade Jean-Louis Vanterpool à Marigot est toujours interdit aux enfants et adultes de s’adonner à leur activité sportive favorite. Jusqu’à quand ? », la Collectivité a souhaité apporter des informations relatives aux travaux actuellement effectués sur le stade Jean-Louis Vanterpool :

• Installation d’une clôture rigide en remplacement du mur du réfectoire de l’ancienne école Nina Duverly. Ce mur a été détruit lors de la démolition de l’école (bâtiment plus aux normes et ayant de l’amiante) il fallait donc clôturer cet espace pour sécuriser l’enceinte du stade.

• Réparation du portail d’accès rue de Hollande (soudure)

• Réparation des portillons dans l’enceinte du stade (soudure)

Ces travaux sont actuellement en cours et devraient être achevés à la fin de la semaine.

Sauf météo capricieuse, la collectivité prévoit une réouverture du stade aux associations et écoles à compter de début décembre. _AF