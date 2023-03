VIE LOCALE : Restriction de l’utilisation d’eau jusqu’à nouvel ordre

Suite aux difficultés importantes de production et de distribution d’eau sur le territoire dans une période sèche, un arrêté de la Collectivité a été émis ce mardi 21 mars interdisant l’utilisation de l’eau dans des circonstances spécifiques.

À compter du mardi 21 mars 2023, l’utilisation d’eau du réseau public est règlementée sur l’ensemble du territoire de Saint-Martin conformément aux mesures décrites dans le second article de l’arrêté en question : il est désormais interdit d’arroser les pelouses, fleurs, arbres, arbustes et jardins potagers, de vidanger et de remplir des piscines, de laver les véhicules à l’exception de ceux ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique et ceux pour les organismes liés à la sécurité. Ces mesures de limitation ou de suspension provisoires de l’utilisation de l’eau sont temporaires, jusqu’à stabilisation de la production journalière d’eau potable qui ne permet pas dernièrement de satisfaire l’ensemble des usages. Les aléas climatiques des derniers jours ont également entraîné une forte perturbation sur la production. Les infractions aux dispositions détaillées ci-dessus constatées par les services chargés de l’exécution de cet arrêté seront sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur. L’arrêté du président Mussington a été co-signé par Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et transmis au commandant de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind. _Vx

474 vues totales, 474 vues aujourd'hui